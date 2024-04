Ghana : Sokhna Kâ court toujours après ses 190 000 dollars

Le tribunal commercial d’Accra a, lundi dernier, renvoyé pour la énième fois l’affaire des 190 000 dollars américains opposant la co-fondatrice de KAOLACK CREATIONS au juge ghanéen Charles Edward Ekow Baiden.

Le rapport de la police ghanéenne établit que pour réussir son forfait, le magistrat Baiden a obtenu le soutien du trio Ahmed Meyaki, Abdul Gafaru et Jari Gardziella.

Selon ledit rapport, la rondolette somme de 190 000 dollars a été virée dans un compte bancaire appartenant au Juge Baiden et devait servir à acheter une maison que convoitait la femme d’affaire établie en France.

À en croire Sokhna Kà, tout a commencé lorqu’elle est arrivée à Accra pour la remise des clés de la maison.

“À ma grande surprise, au lieu de me remettre les clés de la maison, le juge me fait savoir que je devais débourser plus,” a – t – elle confiée à Kewoulo non sans avoir précisé qu’elle a tout bonnement exigé la restitution de son argent.

En début 2023, la situation de voie de garage l’a poussé à engager les services du célébre avocat nigérian Tosin Ojaomo, qui est également inscrit au barreau d’Accra.

L’ audience prochaine est fixée au 10 mai 2024.

Rappelons que KAOLACK CREATIONS est dirigée par des sénégalaises dévouées à la cause panafricaine et décidées à promouvoir l’artisanat local.

Par Abdoulie John