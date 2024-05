Affaire de présumée escroquerie au visa par Lac Guerre 2 : Le journaliste sportif Mbaye fait des révélations sur soi-disant 10millions offerts par l’international sénégalais Sadio Mane

Cite dans l’affaire du lutteur Lac de guerre 2 sur une présumée escroquerie au visa. Pour rembourser les victimes, une somme de 10millions aurait été décaissés par un joueur international pour compléter le montant que le lutteur doit aux plaignants. Par conséquent, une médiation pénale serait prévue pour la libération du leader de l’écurie walo.

Le journaliste sportif Mbaye Sène fait le point sur les 10millions dont certains médias évoquent le nom de l’international Sénégalais Sadio Mane “Depuis le mardi passé on a eu a faire des montees et des descentes pour le cas de Lac de guerre numéro 2 et lors que Lac2 est sorti vainqueur lors de son dernier combat contre Siteu il a présenté son trophée ici à Dspotrts coïncident avec le lancement de la chaine et ce geste est à saluer en dehors Bakary Cissé est comme un papa pour lui “. Déclare-t-il

“Hier le père de Lac de guerre, Bakary et moi on est allé au tribunal de Guédiawaye et avance cela on a fait une émission avec le président du CNG de lutte Bira Sene après on est allé voir Lac 2 pour nous expliquer l’affaire. C’est par la suite qu’on nous a mis en rapport avec le procureur nous a expliqué le font du dossier et il a révélé que Lac doit 19 millions à certaines personnes c’est ainsi que Bakary Cissé m’a demandé est-ce que c’est possible de faire un prêt de 10millions dans les caisses de Dsports . On s’est tombe d’accord et au-delà de ça Lac2 sa place n’est pas dans la prison aussi il faut que les gens arrêtent car Sadio Mane n’a rien à voir avec ces 10millions”. Conclu Mbaye Sène