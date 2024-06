BAL 4 Her ShowCase – La ligue africaine met au-devant de la scène 21 talentueuses jeunes filles !

Notons qu’il y a trois sénégalaises au sein de l’effectif : Maty Diagne (Jaraaf), Sokhna Ngaya Ndiaye (Seed Academy) et FatouBintou Sima (Seed Academy). L’adjointe sur le banc du Dakar Université Club, Nancy Cissé fait partie des coaches prenant part à ce camp. « Je suis invitéepar la Basketball Africa League pour participer au camp BAL4HER U23. C’est donner l’opportunité à ces jeunes filles d’être compétitive. Ces dernières ont été sélectionnées à travers les différents camps organisés par la BAL. Il y a beaucoup de potentialité. Je pense qu’avec le travail, elles peuvent réussir dans le basket » a-t-elle déclaré.

En plus des matchs, des sessions de travail sont aussi organisés sur des domaines liés au sport. «Il y a des workshops sur différents domaines le coaching, le leadership, la place de la femme. A cela, il faut ajouter les entraînements. Il y a plusieurs activités pour préparer les jeunes filles dans le monde du basket et les orienter vers les métiers du sport. Le camp a commencé mardi. C’est pour une durée de 5 jours. On rentre en principe dimanche » explique-t-elle.

Notons que dans le programme de la BAL4Her, mettant en avant le leadership de la femme, un workshop a eu lieu mercredi sur les carrières liées au sport. Comme à Dakar, plusieurs jeunes rwandaises ont pu bénéficier de conseils précieux de femmes inspirantes qui s’activent autour de l’industrie du sport.