Championnat National de Volley-ball : La ville de Ziguinchor sera le théâtre du début de la nouvelle saison

Le championnat national de volley-ball de la saison 2023/2024, s’organisera cette année en grands tournois où toutes les équipes participantes seront engagées. Le week-end du 1er et 2 juin marque l’ouverture de la compétition dans la région de Ziguinchor. Il y aura dix équipes féminines et neuf équipes masculines pour ce premier tournoi.

Quatre terrains de la ville de Ziguinchor seront utilisés pour les rencontres : le terrain municipal, le terrain du CEM Tété Diadhiou, le terrain du Lycée Djignabo et le terrain de l’université Assane Seck de Ziguinchor. La Fédération innove cette année en proposant une nouvelle formule du championnat : trois journées au niveau des différentes ligues de volley-ball. Il y aura donc une journée à Ziguinchor, une journée à Saint-Louis et une dernière journée à Dakar pour la saison 2023-2024.

Il s’agit de permettre aux équipes d’avoir plus de rencontres pour améliorer les performances et l’expérience des joueurs. Cela permettra de développer les joueurs, dont certains pourront être convoqués en équipe nationale, et d’améliorer le niveau global des équipes sénégalaises de volley-ball. L’organisation de cette première journée de la saison 2023-2024 est très enthousiasmante pour la Ligue de Ziguinchor.

Cet événement constitue une excellente occasion pour les supporters de suivre de près les matchs de haut niveau et de soutenir leurs équipes préférées, tout comme pour la ville de Ziguinchor, qui est déjà célèbre pour son expertise en volley-ball et qui a été mis en valeur ces derniers temps grâce à cette activité sportive de haut niveau. Le doyen Yakhya Ndiaye, ancien président du club de volley-ball Santhiaba et spécialiste de cette discipline, est une personnalité importante qui a toujours servi le volley-ball. Avec des compétitions comme le Festival international de volley-ball, qui rassemblait notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Côte d’Ivoire, entre autres.

Cette compétition s’annonce comme un spectacle captivant pour tous les passionnés de volley-ball, avec des équipes venues de tous les coins du pays pour se battre pour le titre. L’ASC Ville de Dakar Dakar, ASFA, ASUC, Espoirs de Bignona, ISEG, Kobas de Tamba, Saltigué de Rufisque, Santhiaba Volley-ball de Ziguinchor, Sococim et l’UGB sont les dix équipes féminines. Chez les garçons, il y aura seulement neuf équipes : l’ASC Police, l’ASC Ville de Dakar Dakar, ASFA, ASUC, DUC, Espoirs de Bignona, Kobas de Tamba, Santhiaba volley-ball de Ziguinchor et l’UGB.