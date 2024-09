Afrobasket U18 masculin : Sénégal / Côte d’Ivoire, les Lionceaux pour se …

Après une entrée en matière difficile face au Mali (50-64) lors de la première journée de l’Afrobasket U18 2024, l’équipe nationale du Sénégal se retrouve déjà au pied du mur. Ce samedi, les Lionceaux devront se mesurer à la Côte d’Ivoire pour leur deuxième match de poule. La pression est palpable, car une deuxième défaite pourrait sérieusement compromettre les chances de qualification de la sélection sénégalaise pour la phase suivante.

L’équipe du Sénégal, dirigée par l’entraîneur Parfait Adjivon, sait qu’elle n’a plus droit à l’erreur. Les jeunes Sénégalais ont montré de belles choses malgré leur défaite face au Mali, mais des erreurs, notamment aux lancers francs, ont pesé lourd sur le résultat final. C’est donc avec la volonté de corriger ces lacunes que l’équipe aborde cette rencontre décisive.

En face, la Côte d’Ivoire n’est pas en meilleure posture. Les Ivoiriens, battus par le Cameroun (67-62) lors de leur première sortie, cherchent également une victoire pour ne pas voir leurs espoirs de qualification s’envoler. C’est donc un duel entre deux équipes dos au mur.

Le Sénégal pourra néanmoins s’appuyer sur ses jeunes talents pour faire la différence. Des joueurs comme Cheikh Bamba Thiam, Kara Sène, Tidiane d’Almeida et Codé Mbengue ont déjà montré qu’ils possédaient les qualités techniques pour briller dans cette compétition. S’ils parviennent à élever leur niveau de jeu et à corriger les erreurs du premier match, ils pourraient bien reprendre leur destin en main et continuer à nourrir l’espoir de briller lors de cet Afrobasket U18 organisé en Afrique du Sud.