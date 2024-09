38 morts dans une pirogue : De nouvelles arrestations

L’enquête ouverte par la Brigade de gendarmerie de Saly Portudal sur la pirogue retrouvée par des pêcheurs avec 38 cadavres à bord, avance à grands pas. L’Observateur annonce deux nouvelles arrestations après celle de K. Ndoye, présumé complice du convoyeur A. Seck dit “Nay“.

Il s’agit des nommés N. Ndiaye et C. Gaye, cite le journal du Groupe futurs médias. La même source avance que les deux mis en cause étaient “activement recherchés pour des cas similaires” de voyages clandestins organisés sur la Petite Côte. Ils avaient réussi jusqu’à leur chute à échapper aux filets des pandores.

Sous le feu roulant des questions des gendarmes-enquêteurs, N. Ndiaye a avoué “avoir apporté son soutien [au convoyeur] dans la recherche de clients dont des jeunes et des familles entières de Téfess [quartier de Mbour]”. Repris par le quotidien d’information, Ndiaye a aussi révélé, tout comme Ndoye, “s’être attelé, avec d’autres gros bras, à faire des retouches sur la pirogue”, ajoutant que “[les autres et lui] ne [sommes] pas les seuls complices de [Nay]”.

Ce dernier, toujours en cavale, se terre en Gambie, balance Ndiaye.