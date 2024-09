L’affaire du détournement d’un stock de 52 000 tonnes de riz, dont le préjudice est estimé à 15 milliards de francs CFA, est loin de connaître son épilogue. Le juge du 6e cabinet vient d’inculper huit (8) personnes à la suite d’une information judiciaire ce vendredi, après plusieurs retours de parquet.

Libération, qui a donné l’information, a dévoilé la liste des personnes arrêtées et inculpées sous le régime du contrôle judiciaire : Zaidan, directeur général de la Senegalese Trading Company (STC), A.B. Sy, responsable manager de la Société Générale de Surveillance (SGS), M. Ba et A. Mbengue, tous deux superviseurs à SGS, P. Fall, M. Ndiaye, M. Basse et M.L. Dramé, magasiniers à Simar.

Suite à un audit interne, le directeur général de la société Swiss Agri Trading (SAT), spécialisée dans la commercialisation du riz, Henri Rouzeau, avait porté plainte contre Zaidan et Cie, rapporte Seneweb.