Drame en mer à Kafountine : Une pirogue chavire, trois pêcheurs portés disparus

Un nouvel accident maritime est survenu hier, jeudi 20 mars 2025, au large de Kafountine (département de Bignona). Une pirogue transportant six pêcheurs a chaviré vers 12 h 30, après avoir été prise dans un violent coup de vent et des vagues puissantes.

D’après des sources locales, l’embarcation avait quitté Kafountine une heure plus tôt pour une partie de pêche en haute mer. Aux alentours de midi et demi, les conditions météorologiques se sont brusquement dégradées, provoquant le renversement de la pirogue. Parmi les six occupants, trois ont pu être secourus, mais les trois autres restent portés disparus.

Les opérations de secours ont été immédiatement lancées pour retrouver les disparus. Cependant, aucun corps n’a encore été retrouvé jusqu’à présent.

Ce drame intervient seulement quelques jours après un autre accident maritime à Kafountine, où une collision entre deux pirogues avait coûté la vie à deux pêcheurs originaires de Gambie.