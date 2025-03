Affaire Jean Maxime Ndiaye : Plainte pour «diffusion de fausses nouvelles » contre BuurNews et d’autres médias

Jean Maxime Ndiaye a déposé une plainte contre le média BuurNews ainsi que plusieurs autres organes de presse ayant relayé la conférence de presse du maire de Palmarin, tenue le 2 février 2025. Lors de cette conférence, le maire avait publiquement accusé M. Ndiaye d’être impliqué dans une affaire de « fraude foncière ».

Dans sa plainte, M. Ndiaye reproche au maire et aux journalistes concernés la « diffusion de fausses nouvelles » et la « complicité de diffusion de fausses nouvelles ». Selon lui, ces accusations portées contre lui et relayées par la presse portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation.

Plusieurs journalistes ont déjà répondu à leur convocation dans le cadre de cette affaire. Le média BuurNews, quant à lui, est attendu aujourd’hui à 10 heures pour être entendu par les autorités compétentes.