Dans un entretien accordé à Seneweb, Wally Seck a regretté que les médias ne promeuvent pas assez les acteurs culturels sénégalais. Le chanteur déplore, notamment, la culture du buzz.

“Parfois ça me fait mal de voir que certains médias ne se focalisent que sur le buzz quand ils parlent des artistes, a-t-il affirmé. Les journalistes ont un rôle important dans la société, et j’aurai aimé qu’ils parlent plus de nos œuvres, en faisant des critiques et des suggestions. C’est ça le charme d’une bonne presse. Nous sommes des artistes et nous avons besoin de la presse pour nous faire connaître ailleurs. Les grandes stars comme Céline Dion et Beyoncé ont été promues par les médias de leurs pays. Nous sollicitons vraiment l’appui favorable de la Presse de notre pays”.

Wally Ballago Seck fait partie des artistes africains qui ont été choisis pour assurer des spectacles en France à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Il sera sur scène ce vendredi pour un grand concert dans un hôtel local.