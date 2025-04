Lutte contre le terrorisme: les FAMa frappent fort et reprennent le terrain à Sébabougou

Depuis l’aube du 28 avril 2025, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont conduit une opération militaire de grande envergure à Sébabougou, dans la région de Nioro du Sahel.

Cette intervention a permis de reprendre le contrôle de la localité, après de violents affrontements ayant conduit à la neutralisation de 21 individus identifiés comme membres de groupes armés terroristes. Plusieurs positions ennemies ont également été détruites.

L’opération, marquée par la détermination des FAMa, a permis de sécuriser la zone et de rassurer les populations civiles, durement affectées par l’insécurité. Cinq soldats maliens ont été blessés au cours de l’opération et ont reçu une prise en charge médicale appropriée.

L’armée malienne a saisi une quantité significative d’armement, d’équipements de communication et de matériel logistique, réduisant ainsi les capacités opérationnelles des groupes armés dans la région.

Dans un communiqué, l’État-Major Général des Armées a réaffirmé son engagement à poursuivre les opérations de ratissage pour assurer une stabilité durable et restaurer pleinement l’autorité de l’État. La vigilance reste de mise afin de prévenir toute résurgence des menaces.