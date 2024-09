Suppression du HCCT et du CESE : La position tranchée de Moussa Bala Fofana

Le projet de loi portant suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a fait l’objet d’un rejet en commission à l’assemblée nationale. Devant le jury du dimanche sur Eradio le ministre Moussa Bala Fofana a souligné que l’une des tares de nos États, c’est la faiblesse de nos institutions parce que l’objectif de ces institutions c’est de « caser une clientèle politique ».

La Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt) dirigée d’abord par Djibo Leyti Ka, puis par Benoît Sambou avant d’être dissoute par le Président Diomaye pouvait, selon lui, « jouer le même rôle que le Hcct ». Moussa Bala Fofana d’ajouter : « Il est plus pertinent de renforcer nos institutions comme l’Assemblée nationale, les municipalités et autres. Il est plus judicieux de mettre en place les pôles territoires qui font remplacer le Hcct. ».

A l’en croire, l’idéal dans cette affaire n’est pas de supprimer une institution tout simplement mais de renforcer des institutions comme l’Assemblée nationale qui va pleinement jouer son rôle. Sur le rejet en commission du projet de loi « orchestré » par l’actuelle majorité, le ministre souligne que « les parlementaires qui tentent de s’opposer à la demande du peuple qui les a élus comprendront qu’ils ne peuvent pas arrêter la marche ». « Ce même peuple a élu le président de la République et il prendra ses responsabilités ».