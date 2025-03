Yakham Mbaye, Abdoulaye Saydou Sow, Abdou Karim Fofana: Les défenseurs de Macky Sall introuvables...

Ils étaient les remparts de Macky Sall jusqu’à son départ du Palais de la République le 2 avril 2024. Mame Mbaye Niang, Yakham Mbaye, Abdou Karim Fofana, Abdoulaye Saydou Sow : ces défenseurs acharnés de l’ex-président se sont murés dans un silence troublant, moins d’un an après la fin de son règne. Simple repli stratégique ou fuite face à la tempête judiciaire qui s’annonce ? Alors que Macky Sall, installé au Maroc, est dans le collimateur de la justice sénégalaise, ses anciens lieutenants brillent par leur absence.

Macky Sall dans le viseur

Le gouvernement actuel ne lâche pas l’ancien président. Le 28 février 2025, son porte-parole, Mouhamadou Moustapha Ndieck Sarré, l’a accusé d’« actes extrêmement graves » et de « faux chiffres » dans les finances publiques. « Il sera appelé devant la justice », a-t-il tonné. Réponse de Macky Sall dans Jeune Afrique : « Je réfute ces allégations absurdes. La Cour des comptes a certifié nos finances chaque année. S’ils veulent me poursuivre, qu’ils le fassent ! » Pendant ce temps, son fils Amadou Sall est sous le coup d’un mandat de dépôt requis par le parquet financier, et plusieurs proches croupissent en prison pour escroquerie et blanchiment.

Mame Mbaye Niang : L’exil discret à Marrakech ?

Jadis omniprésent pour défendre Macky Sall et ferrailler contre Ousmane Sonko qu’il a fait condamner pour diffamation, Mame Mbaye Niang s’est volatilisé depuis la victoire de Pastef le 24 mars 2024. L’ex-ministre du Tourisme aurait été aperçu à Marrakech, alors que l’Inspection générale des finances (IGF) a transmis un rapport accablant sur le Prodac à la Division des investigations criminelles (DIC). Coïncidence ou fuite ?

Abdou Karim Fofana : La voix du report s’éteint

Dernier porte-parole de Macky Sall, Abdou Karim Fofana s’était démené pour justifier le report de l’élection de février à décembre 2024, clamant un scrutin « crédible et inclusif ». Aujourd’hui, l’ancien ministre a disparu des écrans, laissant les observateurs perplexes face à ce mutisme soudain.

Yakham Mbaye : La plume brisée

Théoricien de la « dynastie Faye-Sall » et chien de garde médiatique de Macky Sall, Yakham Mbaye n’a jamais reculé devant une bataille. Mais après avoir été évincé de la direction du Soleil par le nouveau régime, le journaliste a rangé sa plume, se retirant bien avant la débâcle électorale.

Abdoulaye Saydou Sow à fond sur le ballon rond

Défenseur du Plan Sénégal Émergent jusqu’au bout, Abdoulaye Saydou Sow, maire de Kaffrine, a tenté de remobiliser l’APR après le départ de Macky Sall. Mais après l’échec des législatives du 17 novembre 2024, il s’est recentré sur son club de foot et son rôle à la Fédération sénégalaise de football, attendant toujours une réaffectation de l’État. « Si l’État ne m’utilise pas, je tenterai autre chose », confie-t-il à L’Observateur.

Les derniers résistants : Une lutte en sursis

Seuls quelques irréductibles, comme Thérèse Faye et Abdou Mbow, tiennent encore tête à Pastef à l’Assemblée. Mais les projecteurs restent braqués sur Pape Malick Ndour et Mansour Faye, ce dernier stoppé net le 10 mars 2025 à l’aéroport Blaise Diagne alors qu’il partait pour La Mecque. La chute de l’empire Sall semble emporter ses fidèles dans l’ombre.