Silmang : Une lutte de 20 ans contre la SN-HLM de Thiès, entre légalité et revendications légitimes

Les résidents de Silmang, un quartier de la commune de Thiès-Est, ont récemment intensifié leur mobilisation contre la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) de Thiès, dirigée par Ibrahima Diop. Ce différend, qui dure depuis près de vingt ans, a conduit les habitants à interpeller le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’un rassemblement majeur, dans l’espoir de mettre fin à cette longue querelle.

Selon Cheikh Camara, journaliste au Quotidien, Matar Ndiaye Diouf, porte-parole des habitants, a précisé que ce conflit, débuté le 11 mai 2005, a donné lieu à des arrestations et condamnations injustifiées, reposant sur des allégations erronées. Récemment, les habitants ont déposé une nouvelle plainte au tribunal contre Ibrahima Diop, l’accusant d’avoir « envahi la zone avec des agents de la DSCOS pour délimiter des parcelles et occuper une partie de la voie publique ». Indignés, les résidents s’interrogent sur la légalité de la vente simultanée de terrains et de routes. Ils dénoncent notamment un incident où un acquéreur aurait déversé du sable pour bloquer l’accès à une route, un acte contre lequel ils se sont vigoureusement opposés. Les habitants déplorent ce qu’ils considèrent comme des complicités de la part des autorités locales et réclament l’arrêt immédiat de ces interventions illégales. Ils soulignent que la SN-HLM n’a pas procédé au lotissement ni à la viabilisation des terrains concernés, qualifiant ces actions de « vol manifeste ».Un collectif regroupant des habitants de plusieurs quartiers, dont Keur Massamba Guèye Peulh, Cité Diamalaye et Keur Dago, demande l’intervention des autorités compétentes. Ce collectif dénonce l’implication de la DSCOS sous les ordres de la SN-HLM et accuse cette dernière de se victimiser en attribuant faussement aux habitants la responsabilité des problèmes. Mansour Ndiaye, un autre porte-parole, rappelle que les terrains ont été acquis de manière légale à la suite de morcellements de champs hérités de leurs ancêtres. Un jugement rendu en 2020 a donné raison aux habitants contre la SN-HLM, invalidant ainsi les revendications de cette dernière. Malgré cette victoire judiciaire, Ibrahima Diop aurait tenté, sans succès, d’annuler le titre foncier auprès du tribunal régional de Thiès. La décision rendue le 2 mars 2023 n’a pas été en sa faveur, renforçant ainsi la légitimité des revendications des habitants.