Coronavirus – Sadio Mané : « La vie est plus importante que le football…»

La star sénégalaise de Liverpool Sadio Mané, avoue certes que jouer au football lui manque en cette période de confinement, mais rappelle que la lutte contre le coronavirus est la priorité.« Nous devons rester solidaires et essayer de combattre ce virus… »

Touchée par la crise du coronavirus, comme tous les autres championnats européens, la Premier League s’est arrêtée au soir de la 29e journée. Comme tous les athlètes du monde, Sadio Mané a été confiné chez soi en Angleterre. Le ballon d’or africain trouve tout de même cette situation normale même si le football lui « manque ».

« La période que nous vivons est très compliquée. Évidemment, j’aimerais être à l’extérieur et jouer au football, m’amuser et donner du plaisir aux gens. Mais dans le même temps, la vie est plus importante que le football. Il ne faut pas oublier cela. Nous devons rester solidaires et essayer de combattre ce virus. Tout reviendra à la normale, mais pour le moment, je crois… Le football me manque, mais je pense qu’aujourd’hui, la vie est plus importante. Rester en bonne santé est la chose la plus importante », a expliqué à Sadio Mané dans un documentaire qui lui a été consacré par TalkShow.

Mi-décembre 2019, dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, une épidémie de coronavirus s’est déclarée. Elle est causée par un nouveau type de coronavirus d’abord nommé 2019-nCoV, puis renommé SARS-CoV-2, encore jamais observé avant son apparition dans cette métropole de 11 millions d’habitants. Les autorités sanitaires chinoises ont officiellement annoncé sa découverte le 7 janvier 2020. Le 30 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 février, l’OMS a donné un nom à la maladie caussée par ce nouveau coronavirus : Covid-19. Le 11 mars, l’OMS a requalifié l’épidémie en pandémie.