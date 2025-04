Lutte contre la pêche illicite : les autorités sénégalaises mènent une vaste opération de surveillance côtière

Les autorités sénégalaises ont récemment mené une importante opération de surveillance maritime, baptisée “opération coup de poing”, visant à renforcer la lutte contre les pratiques de pêche illégales. Coordonnée par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches, cette intervention a mobilisé plusieurs corps étatiques, notamment la Marine nationale, la Gendarmerie, le Service régional des pêches et de la surveillance de Dakar, ainsi que les responsables de l’Aire marine protégée.

L’opération a ciblé des zones sensibles telles que le Lagon, Terrou Baye Sogui et les abords de la Baie de Hann, où les équipes ont relevé de nombreuses infractions aux réglementations en vigueur. Parmi les irrégularités constatées figuraient l’utilisation de filets non conformes, l’absence de permis de pêche valides, le non-respect des règles de sécurité maritime — notamment le défaut de gilets de sauvetage —, ainsi que la présence préoccupante de poissons juvéniles à bord de certaines embarcations.

Au total, treize pirogues ont été inspectées. Cinq d’entre elles ont été arraisonnées et conduites à la base navale Amiral Faye Gassama pour y être immobilisées. Les agents ont également saisi environ quatre tonnes de juvéniles, immédiatement remis à l’eau dans un souci de préservation des ressources halieutiques. Cinq moteurs hors-bord et plusieurs filets de pêche prohibés ont également été confisqués.

Les pêcheurs en infraction se sont vu intimer l’ordre de suspendre toute activité jusqu’à régularisation de leur situation. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), particulièrement préoccupante en raison de son impact sur la durabilité des stocks de poissons et la biodiversité marine.

Les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur engagement à intensifier les contrôles afin de garantir une exploitation responsable des ressources marines et de préserver les écosystèmes. Cette opération illustre leur détermination à faire respecter les lois en matière de pêche tout en veillant à la sécurité des acteurs du secteur.