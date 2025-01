Gestion des Finances Publiques au Sénégal : Un rapport accablant de la cour des comptes imminent

Selon des informations obtenues par Radio Futurs Médias (RFM), la Cour des comptes prévoit de publier son rapport définitif sur l’exécution des lois de finances de 2023 au début du mois de février 2025. Ce rapport, qui suscite déjà une grande attente tant au niveau national qu’international, pourrait avoir des répercussions significatives sur l’appréciation de la gestion financière de l’ancien régime.

Initialement prévue pour le 24 décembre 2024, la publication du rapport avait été reportée à la demande du gouvernement en place. La justification avancée par les autorités concernait la préparation et la présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui nécessitait, selon elles, une concentration des débats autour de ses orientations stratégiques pour le pays. Le rapport de la Cour des comptes s’appuie sur un audit préalable réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF), à la demande du nouveau gouvernement. Les conclusions préliminaires de cet audit avaient fait état de pratiques douteuses sous l’administration de l’ancien président Macky Sall, incluant des accusations de maquillage des comptes publics en 2023. Ces irrégularités supposées pourraient notamment concerner :

La dissimulation de certains déficits budgétaires.

La manipulation des indicateurs de performance économique. L’utilisation présumée abusive de fonds publics à des fins politiques ou électoralistes.

Ces révélations, si elles sont confirmées, pourraient gravement ternir l’image de la gestion économique et financière du précédent régime et renforcer la légitimité du nouveau gouvernement dans ses efforts pour restaurer la transparence et la confiance des partenaires internationaux.

Le rapport est attendu avec impatience non seulement par les citoyens sénégalais, soucieux de savoir comment ont été gérées les ressources publiques, mais également par les institutions financières internationales et les partenaires au développement, qui suivent de près la gouvernance économique du Sénégal. Une mauvaise gestion avérée pourrait entraîner des conséquences sur les engagements financiers et les aides au développement accordés au pays. En préparation de ce rapport, des agents du ministère des Finances et du Budget ont été récemment interrogés pour fournir des éclaircissements et des éléments d’analyse sur les points soulevés par la Cour. Une fois publié, ce rapport devrait être présenté aux institutions compétentes, notamment à l’Assemblée nationale, et pourrait faire l’objet d’un débat public intense. La publication du rapport de la Cour des comptes pourrait représenter un tournant majeur dans l’histoire récente du pays, en posant les bases d’une nouvelle ère de transparence budgétaire et de responsabilité politique. Les conclusions définitives seront particulièrement scrutées, tant pour leur impact sur les responsables de l’ancien régime que pour les réformes à venir sous la nouvelle administration.