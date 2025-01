Sénégalais en Espagne : quand la régularisation se paie au prix de l’exploitation

Les travailleurs sénégalais recrutés dans le cadre du programme de migration circulaire en Espagne font face à des conditions de travail extrêmement difficiles. Ceux qui sont affectés dans les exploitations agricoles subissent une surcharge de travail intense, des conditions d’hygiène déplorables et des salaires jugés insuffisants. Selon Alassane Gueye, président de l’association Projet du Sud en Espagne, ces conditions de travail sont loin d’être dignes.

“Les Espagnols refusent généralement de faire ces travaux agricoles, laissant ainsi les Sénégalais se retrouver dans des situations extrêmement pénibles, souvent sans un toit pour dormir. Certains sont contraints de passer leurs nuits à la belle étoile”, a-t-il dénoncé. Toutefois, M. Gueye reconnaît que ces contrats de travail offrent aux migrants une opportunité de régulariser leur statut administratif et d’échapper aux tracasseries policières, ce qui représente un avantage non négligeable. Concernant la rémunération, M. Gueye souligne qu’elle reste largement insuffisante par rapport au coût de la vie en Espagne. “Si tu parviens à épargner 500 € ou plus par mois, cela peut te permettre d’investir dans des projets au Sénégal, mais ici, ce montant est loin d’être suffisant pour vivre dignement”, a-t-il ajouté. Bien que le programme de migration circulaire soit un partenariat prometteur, M. Gueye estime qu’il nécessite un suivi rigoureux et des ajustements pour améliorer les conditions de travail des migrants. “Il est impératif que les autorités, à travers les consulats, viennent vérifier la situation sur place. Ils doivent observer comment les travailleurs sont accueillis et quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent”, a-t-il conclu.