Signature de Convention : Un Nouveau Souffle pour l’Artisanat Sénégalais

Dans le cadre des grands projets d’infrastructures liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, l’APDA et l’Ageroute Sénégal ont signé une convention stratégique pour accompagner et former les artisans impactés par les travaux, notamment la réhabilitation du stade Iba Mar Diop, situé au cœur de la Médina.

Pour relever ces défis, l’État du Sénégal met à disposition “La Maison du Cuir”, une infrastructure moderne de 3000 m² au cœur de ce quartier emblématique. Cet espace deviendra à la fois un centre de production et un lieu de formation, équipé des dernières technologies pour renforcer les compétences des artisans, particulièrement dans les secteurs du cuir et des peaux.

D’ici 2029, l’objectif est de former 3000 artisans et de leur fournir des outils modernes et performants.