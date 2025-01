COS-PETROGAZ : Met l’accent sur l’annonce du début d’acheminement du ...

Khadim Bamba DIAGNE, secrétaire du COS-PETROGAZ, , à propos de l’annonce du début d’acheminement du gaz : « Les contrats ne sont pas à l’avantage du Sénégal […] En plus d’être perdant sur les négociations, on ne s’est pas préparé au début de l’exploitation. Il n’y a pas eu un mètre de pipeline posé, ni de centrale pour transformer ce gaz en énergie » « BP met à disposition du gaz, mais le Sénégal n’a rien prévu pour le transporter […] »

BP a annoncé ce 2 janvier le début de l’acheminement de gaz naturel liquéfié (GNL) des puits de la phase 1 du projet GTA vers son navire flottant. BP est l’opérateur majoritaire du projet GTA avec une participation directe de 56 %, aux côtés de Kosmos Energy (27 %), SMH (7 %) et PETROSEN (10 %). Grand Tortue Ahmeyim, Situé au large de la Mauritanie et du Sénégal, c’est l’un des projets de développement offshore les plus profonds d’Afrique, avec des ressources gazières à des profondeurs allant jusqu’à 2 850 mètres. Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an. Le Conseil d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) conseille le Président de la République sur les questions liées au pétrole et au gaz. Lors de son discours du 31 décembre, le président Diomaye a annoncé un nouveau décret réorganisant le COS-PETROGAZ pour inclure davantage l’opposition, la société civile, les syndicats et l’ordre national des experts.

Le budget 2025 prévoit des recettes fiscales et non fiscales provenant de l’exploitation du pétrole et du gaz, estimées à 72,53 milliards de FCFA, soit seulement 1 % du budget total.

Sources : tfm Matinale