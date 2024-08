Amadou Ly, le directeur général d’Akilee, fera face à la presse ce mardi. Selon Les Échos, le rendez-vous avec les journalistes est fixé à partir de 16 heures. Le journal croit savoir qu’il sera question du contentieux avec la Senelec.

« L’exigence de rupture et de transparence dans la gestion publique impose une confrontation entre les DG d’Akilee et de Senelec pour mettre à nu la mafia qui a été mise en place à la Senelec sur ce dossier. Le plus scandaleux dans tout cela est que j’ai appris depuis quelques temps que Bitèye [Pape Demba, ancien DG de la Senelec], après avoir commis ses forfaits avec les Israéliens, aurait engagé avec la société Hexing un projet de nouvelle société d’assemblage de compteurs, dans laquelle Senelec détiendrait 49% des parts, pour contourner Akilee », martelait Ly dans un entretenu accordé à L’observateur.