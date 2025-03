Meurtre de Abdoulaye Kane en Espagne : Sa famille brise le silence et réclame Justice

La famille d’Abdoulaye Kane, ce Sénégalais tragiquement tué en Espagne, est en deuil et réclame justice. Selon son frère cadet, Mamadou Kane, qui s’est confié à la Radio Futurs Médias (RFM), la famille souhaite des éclaircissements sur les circonstances de son assassinat et l’identité des responsables de ce crime brutal. Abdoulaye Kane, un père de famille et soutien financier de ses proches, a été tué dans des conditions particulièrement violentes.

C’est par un appel téléphonique d’un ami proche d’Abdoulaye Kane que la famille a appris la nouvelle tragique. Cet ami, qui partageait près de 19 ans d’amitié avec le défunt en Espagne, a informé Mamadou Kane du décès de son grand frère. Le frère cadet raconte qu’il a immédiatement demandé des détails sur les circonstances de la mort, et c’est là qu’il a appris que sept individus cagoulés s’étaient rendus sur le lieu de travail d’Abdoulaye Kane pour lui tirer plusieurs balles. Le témoin qui a découvert le corps aux alentours de 7 heures du matin a fourni cette version des faits, bien que la famille n’ait pas encore d’informations plus détaillées sur l’incident.

Le drame s’est déroulé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 mars 2025, aux environs de 3 heures du matin, à Murcia, en Espagne. Abdoulaye Kane a été retrouvé sans vie, criblé de balles. C’est un acte de violence qui laisse la famille et les proches dans un état de choc. Originaire de Ziguinchor, en Casamance, Abdoulaye Kane vivait en Espagne depuis 2006 et avait réussi à s’y établir en situation régulière. Marié et père de deux enfants, il était un homme de famille et un pilier pour ses proches.

La famille d’Abdoulaye Kane, notamment son frère Mamadou, a exprimé son souhait d’obtenir justice pour ce crime odieux. Ils réclament des investigations approfondies pour connaître les raisons exactes de ce meurtre et pour traduire les responsables en justice.