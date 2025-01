Sénégal: l innovation prend son envole avec la création de.....

Bienvenue à l’agence Ecofine, où l’innovation prend son envol. Découvrons Ndobine, la première entreprise sénégalaise spécialisée dans la conception et la fabrication de drones de haute performance, adaptés aux réalités africaines. Ces jeunes talents, menés par Mouhamadou Gueye, un ingénieur autodidacte en mécanique des drones et électronique, démontrent un potentiel impressionnant, appelant à un soutien accru du gouvernement.

Mouhamadou Gueye nous explique les raisons derrière cette initiative : « Avec les drones importés, nous rencontrons souvent des difficultés liées à nos réalités géographiques. Les problèmes d’autonomie, la réparation et la disponibilité des pièces de rechange compliquent leur utilisation. » Pour répondre à ces défis, l’équipe a décidé de fabriquer localement des drones robustes et adaptés aux conditions climatiques locales.

Parmi leurs réalisations, un drone conçu pour la marine nationale, capable de surveiller les côtes sénégalaises sur une distance allant jusqu’à 100 km et de voler plusieurs heures. Entièrement autonome, cet appareil vise à lutter efficacement contre la pêche illégale, la contrebande en mer et l’émigration clandestine. Une innovation qui allie technologie et engagement pour le développement durable.