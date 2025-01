Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025, la gendarmerie a mis la main sur une bande de trafiquants au niveau de la plage de Thiaroye-sur-Mer.

Ces malfaiteurs tentaient de débarquer une cargaison de chanvre indien. Quatre individus ont ainsi été arrêtés et 480 kilogrammes de chanvre indien saisis et répartis dans huit sacs, dont quatre de 50 kg et quatre autres de 70 kg. Deux véhicules de marque Citroën et un scooter utilisés pour faciliter ce trafic ont été également saisis.