Santé: Le Pédiatre Saliou Diouf fait une grosse révélation "71% des enfants souffrent de..."

Le Professeur Saliou Diouf est Pédiatre spécialisé en nutrition pédiatrique. En marge d’une session intensive d’une série de modules de formation sur la nutrition infantile qui se tient à Dakar pour deux jours dans le cadre du programme « Faire la différence dès le plus jeune âge » avec comme objectif de renforcer les journalistes africain(e)s en matière de nutrition infantile, il a répondu à nos questions sur la carence en fer. De la conception à la naissance, le professeur Diouf a fait le point sur les comportements pour une bonne santé de l’enfant non sans souligner que 71% des enfants sont anémiés.

Professeur comment pouvez-vous expliquer en termes simples la carence en fer ?

C’est en quelque sorte un déficit en fer au niveau de l’organisme.

Chez les tout-petits, c’est une carence très fréquente qui a des conséquences énormes sur le développement de l’enfant, mais aussi sur le cognitif, le développement du cerveau. C’est pourquoi c’est vraiment important de prévenir cette carence qui est très fréquente dans la région africaine.

Ça veut dire que c’est alarmant ?

C’est très, très, alarmant. Au Sénégal, les dernières enquêtes montrent que 71% des enfants sont anémiés, et dans la grande majorité des cas, cette anémie est liée à la carence en fer. Elle a des conséquences qu’on peut juger même parfois désastreuses. Et ces conséquences ne sont parfois pas très visibles comme ça. Elles peuvent être méconnues ou négligées, mais ont des conséquences réelles, notamment sur le plan cérébral.

Quelles sont les causes les plus fréquentes chez les tout-petits ?

Chez les tout-petits, on peut commencer déjà par la naissance. Généralement, les enfants qui sont nés avec un faible poids, ils partent déjà avec un capital en fer qui est relativement faible, ce qui nécessite souvent des supplémentations, une supplémentation dès les premières semaines de vie.

En dehors de ça, la cause principale en réalité, c’est un problème d’alimentation. Si elle n’est pas riche en fer, parce que ne contenant pas de protéines, c’est-à-dire pas de viande ou peu de viande, pas ou peu de poisson, il n’y a pas assez d’œufs, les œufs ne sont pas aussi bons. Mais c’est surtout la viande et le poisson qui contiennent le fer , le plus utilisable par l’organisme. Les légumes et les fruits aussi peuvent contenir du fer, et c’est souvent un fer qui est moins bien utilisé que le fer provenant de la viande et du poisson. Mais il faut un peu de tout, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. L’autre intérêt des fruits, c’est que ça apporte de la vitamine C, et la vitamine C, l’intérêt de manger des fruits associés à la viande, c’est que les fruits vont apporter de la vitamine C et la vitamine C augmente l’absorption du fer. C’est ça l’intérêt d’avoir une alimentation diversifiée, c’est ça qui manque le plus dans l’alimentation des nourrissons sénégalais et qui fait que la carence en fer est très fréquente chez les enfants sénégalais, particulièrement ceux âgés entre 6 mois et 23 mois.

On met l’accent sur les 1000 premiers jours pour prévenir sa survenue. Quelle est l’importance justement de prendre en charge ces 1000 premiers jours ?

Alors, les 1000 premiers jours de vie, c’est la période qui va depuis la conception, donc dès le début de la grossesse, jusqu’à l’âge de 2 ans. Aujourd’hui, on sait que c’est la période la plus importante de la vie et que beaucoup de maladies qui surviennent même à l’âge adulte ont été programmées durant cette période. L’alimentation joue un rôle crucial durant cette période de la vie. Malheureusement, les carences telles que les carences en fer et autres micronutriments sont plus fréquentes durant cette période.

Cette période sensible du développement de l’individu correspond malheureusement à la période où il y a le plus de carences, notamment en fer, en zinc, etc. Je peux même dire même que c’est désastreux. Ce sont les carences méconnues ou négligées, mais qui ont beaucoup de conséquences en termes de fréquence de maladies infectieuses, en termes de mauvaise croissance, notamment pour la carence en zinc, mais aussi en termes de maladies qui vont survenir ultérieurement, telles que le diabète, l’hypertension, etc.

On prône le lait maternel. Est-ce que le lait maternel suffit pour aborder la quantité en fer requise pour l’enfant ?

Sur les premiers mois de vie, jusqu’à 6 mois, un enfant qui est né à terme et qui n’a pas été sujet à des infections ou à des répétitions, et qui prend exclusivement le lait, en principe, ne doit pas être carencé. La carence va survenir ultérieurement, au-delà de 6 mois, parce que, justement, la diversification n’est pas bien faite. Dans la majorité des familles sénégalaises, la diversification alimentaire n’est pas bien faite.

Est-ce que, pendant la grossesse, l’alimentation de la mère peut avoir un impact sur l’enfant et plus précisément causer une carence en fer à la naissance ?

Oui! L’alimentation de la mère joue un rôle important. Ce n’est pas pour rien qu’on donne du fer et de l’acide folique aux mères pendant la grossesse. C’est très important.

Une mère qui est carencée, son enfant a plus de chance d’être carencé. La prévention commence par la grossesse, peut-être même avant la grossesse. Avant que la femme ne tombe enceinte, elle doit avoir un capital féerique satisfaisant. Mais malheureusement, du fait des besoins en fer qui sont très élevés chez la femme enceinte, souvent l’alimentation ne suit pas. C’est pourquoi, d’ailleurs, il y a le programme de supplémentation en fer acide folique, ce programme qu’on donne aux femmes enceintes. Mais même là, il y a quelques problèmes, notamment des problèmes d’observance et autres. Mais la femme enceinte aussi doit bénéficier d’une alimentation adéquate contenant, ce que je viens de dire tantôt, des protéines, mais aussi des légumes et fruits pour augmenter l’absorption du fer.