Loi interprétative de L’amnistie : Le groupe parlementaire Takku-Wallu prêt à saisir le Conseil constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku-Wallu Sénégal se prépare activement à introduire un recours contre la proposition de loi interprétative relative à la loi d’amnistie. Selon des informations rapportées par Les Échos, l’opposition entend porter cette contestation devant les sept sages du Conseil constitutionnel, estimant que cette initiative législative soulève de sérieuses préoccupations sur le plan juridique et institutionnel.

D’après la même source, le groupe Takku-Wallu a déjà réuni les 17 signatures requises pour saisir la juridiction constitutionnelle. Mais l’opposition ne compte pas s’arrêter là.

Des concertations seraient en cours pour rallier un nombre encore plus important de députés, au-delà du cercle de Takku-Wallu, dans le but de présenter un front parlementaire élargi contre cette proposition de loi. L’objectif affiché est d’atteindre un consensus plus large pour contester le bien-fondé et l’interprétation juridique de ce texte.