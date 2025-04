Spacebus 2025: La caravane de la conquête de « l’économie spatiale » officiellement lancée par le Pr Diomaye

L’Agence nationale d’études spatiales a officiellement lancé, ce dimanche 6 Avril 2025, la deuxième caravane de Spacebus. Le coup d’envoi de ce nouveau parcours de sensibilisation sur les outils technologiques et moyens de conquête de l’économie spatiale, les différents métiers et leurs débouchés et qui a réuni au Grand Théâtre, acteurs scientifiques, autorités politiques, étudiants, élèves et citoyens ordinaires et présidé par le président de la république, Bassirou Diomaye a été, pour Maram Kairé, DG de l’agence nationale citée plus haut, une occasion de revenir sur l’importance de cette initiative.

Selon Maram Kairé, ce projet science spatiale qui inclue plusieurs nouvelles innovations tels que l’intelligence artificielle, des robotiques et financé par l’ambassade de France au Sénégal à travers le GICC pour parcourir toutes les régions, revêt d’une importance capitale pour le Sénégal en cette ère ou la science s’impose de plus en plus dans tous les secteurs économiques et pourvoyeurs d’emplois.

Abordant dans le même sens que son prédécesseur, Isidor Diouf, directeur de GICC s’est réjouit du lancement de cette caravane avant de révéler l’ambition manifeste de son groupement à vulgariser la politique de gestion des données géomatiques dans toutes les régions.