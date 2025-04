Analyse, solutions et enjeux pour les économies fragiles du “Lundi noir” sur les marchés boursiers : une crise mondiale comparable au krach de 1929 ?( Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Un “lundi noir” dans la tourmente financière.

Ce lundi (07 Avril, 2025), les marchés boursiers mondiaux ont plongé dans une spirale de panique, rappelant sinistrement le *Jeudi noir du 24 octobre 1929, prélude à la Grande Dépression. Les indices asiatiques, européens et américains affichent des **baisses historiques* (entre 5 % et 10 % en une journée), alimentées par une conjonction de crises :

– Tensions géopolitiques (conflits en Ukraine, au Moyen-Orient, rivalités sino-américaines).

– Inflation persistante et durcissement monétaire des banques centrales (Fed, BCE).

– *Dette globale record* (307 % du PIB mondial selon l’IIF).

– Crise de confiance dans les actifs risqués (cf. dégradations des notations souveraines par Moody’s et S&P).

Comme en 1929, la contagion systémique guette : le *Nikkei* a chuté de 8,2 %, le *Dow Jones* de 6,5 % en pré-ouverture, et les marchés émergents (dont l’Afrique subsaharienne) subissent des *fuites de capitaux* massives (Banque mondiale, 2024).

# *I. Analogies et différences avec 1929 : Les leçons de l’histoire*

## *1. Points communs*

– Effondrement de la spéculation : Comme en 1929, les valorisations boursières étaient surévaluées (CAPE ratio de Shiller à 32, proche des niveaux de 1929).

– *Crédit facile et endettement* : La décennie de taux bas (2008-2022) a nourri des bulles (immobilier, cryptos, actions tech).

– *Panique bancaire : La faillite de plusieurs banques régionales aux États-Unis (ex. Silicon Valley Bank) rappelle les faillites en cascade de 1929.

2. Différences clés

– Interventionnisme moderne : Les banques centrales (Fed, BCE) disposent d’outils de “lender of last resort” (rachats d’actifs, swaps de devises).

– *Globalisation financière* : Les marchés sont plus interconnectés, mais aussi plus volatils (cf. *”flash crashes”* algorithmiques).

II. Stratégies de résilience : Politiques économiques et monétaires*

Face à cette crise, les États et institutions doivent *coordonner leurs réponses* :

1. Mesures immédiates

– Assouplissement monétaire ciblé : La Fed pourrait *ralentir son resserrement* pour éviter un credit crunch (comme en 2008).

– Stabilisation des marchés obligataires : Le FMI pourrait activer des lignes de crédit préventives (ex. Ligne de crédit modulable).

– *Sauvetages sectoriels* : Priorité aux banques systémiques et aux PME (fonds de garantie comme en 2020).

2. Réformes structurelles

– Relancer le libre-échange : Abandon des guerres commerciales (ex. droits de douane Biden-Trump sur la Chine) et réforme de l’OMC.

– Taxation des transactions financières (type taxe Tobin) pour limiter la spéculation.

– Annulation ciblée de la dette : Pour les pays à revenu faible (initiative DSSI du G20).

III. Enjeux pour l’Afrique subsaharienne : Une crise asymétrique*

Les économies africaines, déjà fragilisées par la *hausse des taux USD* et le *recul des IDE*, font face à :

– Dépréciation monétaire : Le naira (Nigéria) a perdu 40 % en 2024, aggravant l’inflation importée.

– *Dette insoutenable* : Le service de la dette absorbe 60 % des recettes au Ghana (BAD, 2024).

– Chute des transferts de diasporas (-15 % en 2023, Banque mondiale).

Solutions pour l’Afrique

– Diversification économique : Réduire la dépendance aux matières premières (ex. industrialisation locale).

– Intégration régionale : Accélérer la ZLECAf (zone de libre-échange continentale).

– Financement innovant : Obligations vertes, partenariats public-privé pour les infrastructures.

IV. Scénarios et recommandations : Vers un New Deal mondial ?*

Pour éviter une *Dépression 2.0, une **refonte du système financier* est nécessaire :

1. Coordination BCE-Fed-BRI : Harmoniser les politiques monétaires pour éviter les chocs de change.

2. Fonds mondial de stabilisation : Alimenté par les pays du G20 pour les économies vulnérables.

3. Régulation des hedge funds : Limiter l’effet de levier et les ventes à découvert massives.

Citation clé : “La panique actuelle rappelle que sans régulation, le capitalisme financier est un colosse aux pieds d’argile” (Joseph Stiglitz, 2024).

En conclusion : Éviter le scénario du pire*

Ce “lundi noir” du 07 Avril, 2025* doit servir d’électrochoc pour une *réforme multilatérale. Entre **keynésianisme d’urgence* et *capitalisme régulé, le monde a besoin d’un consensus nouveau – sous peine de voir l’histoire se répéter.

Sources mobilisées :

– FMI (Global Financial Stability Report, avril 2024).

– Banque mondiale (Dette des pays à faible revenu, 2024).

– RFI (analyse des marchés asiatiques, lien fourni).

– Moody’s (dégradations des notations, mars 2024).

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Relire “Le krach de 1929” de John Kenneth Galbraith.

– Suivre les *réunions d’urgence du G7* prévues cette semaine.

Dr. Seydina Oumar Seye.