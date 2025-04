La clownisation de l’espace politique: L’Opposition otage de la horde de bateleurs et bouffons( Par Amadou Ba)

Pour un Régime qui veut durer au pouvoir, la bénédiction suprême est d’avoir une opposition incarnée par certaines « FIGURES » à la personnalité baroque et qui ne raisonnent qu’en lisière des connaissances scientifiques. Galvanisés par une notoriété aussi féerique que chimérique, ils empestent l’espace politique de leur ignorance tout en tenant à bonne distance les véritables leaders de l’opposition qu’ils empêchent d’émerger ou de croître à l’instar des pâquerettes qui étouffent le gazon verdoyant.

Si l’opposition est aujourd’hui inaudible, c’est grandement grâce à leur captation du champ politique, créant un véritable VIDE autour des IDÉES politiques. Les leaders d’hier sont devenus des ombres chinoises, des fresques d’un temps passé qui semble si lointain et qui sont désormais incarnés, à longueur d’émission, par ces sycophantes modernes qui se meuvent dans les grandes IDÉES comme les clowns dans un vulgaire cirque de campagne. Pour tout stratège politique d’ailleurs, à défaut de mettre de l’engrais pour encourager leur prolifération, il ne faut surtout pas pulvériser quelques herbicides pour s’en débarrasser.

En effet, pendant qu’ils éructent leurs diatribes médiatiques creuses et puantes, le Gouvernement peut dérouler son programme sans aucune pression sérieuse.

LES IGNORER, LES IGNORER et encore LES IGNORER royalement, voilà le minimum de bon sens politique requis. Cette prise d’otage de l’espace médiatique et politique par cette nouvelle pépite de la médiocrité et la vulgarité est certes une gangrène pour la démocratie, mais elle l’est davantage pour l’opposition que pour le pouvoir en place. Voilà pourquoi, c’est à la vraie Opposition sérieuse et docte de régler leur cas, si elle veut capter l’attention d’un électorat de plus en plus studieux et exigeant en matière d’offre politique alternative.

Honorable député Amadou Ba