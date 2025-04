Discours du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal à l’UIP : Un plaidoyer pour la justice sociale et la paix

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a prononcé ce lundi 7 avril 2025 un discours solennel à Tachkent, en Ouzbékistan, dans le cadre de la 150e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP). Une intervention marquante, axée sur les défis mondiaux liés à la justice sociale et à la paix.

Dès l’entame de son allocution, le Président Ndiaye a transmis aux parlementaires du monde entier les salutations fraternelles de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

Il s’est ensuite penché sur le thème central de cette session : « L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale », saluant sa « pertinence exceptionnelle » dans un contexte international de plus en plus fracturé. À ses yeux, cette thématique interpelle directement les législateurs, appelés à jouer un rôle déterminant dans la réduction des inégalités et la construction de sociétés plus justes.

« L’Union interparlementaire, en tant qu’instance incarnant la légitimité des peuples, doit être un levier essentiel pour concevoir des solutions face aux disparités qui menacent notre idéal commun de vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

Ndiaye a insisté sur la nécessité de « replacer l’humain au cœur des politiques publiques », en soulignant que la justice sociale ne saurait se résumer à une simple augmentation des revenus. Elle implique, selon lui, la lutte contre la vulnérabilité, l’exclusion, les déséquilibres de pouvoir, les carences institutionnelles et l’exposition à la violence.

À ce titre, il a mis en lumière l’engagement du Sénégal à travers l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », qui érige la justice sociale en pilier fondamental de l’action publique.

Un moment fort de son intervention fut la citation d’un proverbe ouzbek : « Le bonheur d’un pays commence par la justice au sein des foyers ». Par cette référence culturelle, le Président sénégalais a souligné que la justice sociale doit d’abord prendre racine dans la cellule familiale, avant de s’étendre à l’échelle nationale et internationale.

Sur le plan géopolitique, il a exprimé de vives préoccupations face à un ordre international où « des règles sont imposées unilatéralement par les puissants », appelant de ses vœux un développement véritablement inclusif, garantissant à chaque citoyen une participation équitable à la dynamique économique de son pays.

En conclusion, M. Ndiaye a lancé un appel pressant à ses homologues parlementaires pour une mobilisation urgente face à la tragédie humanitaire en cours à Gaza. Il a souligné leur « devoir moral » de dénoncer toute forme d’injustice et de violence, quelles qu’en soient les origines.

« Que notre Union interparlementaire adopte une position claire et ferme ; qu’elle œuvre en faveur de la cessation immédiate des hostilités, de l’accès sans entrave à l’aide humanitaire, et de la relance d’un véritable processus de paix au Proche-Orient », a-t-il martelé.

Un discours empreint de lucidité, d’humanisme et de responsabilité, qui rappelle le rôle central des parlements dans la quête d’un monde plus équitable et pacifique.