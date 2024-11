La ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maimouna Dieye, a annoncé l’inauguration prochaine d’un centre national de prise en charge holistique des victimes de violences, ainsi que l’ouverture de centres d’accueil à Fatick, Kaolack et Kaffrine, avec l’appui de l’Agence belge de développement (ENABEL). “Ces centres auront pour vocation d’assurer aux victimes et survivantes de viols une prise en charge médicale, sociale et juridique”, a-t-elle précisé. Cette annonce a été faite en marge de la cérémonie de lancement des “16 jours d’activisme” à la Place de la Nation, ce lundi 25 novembre.



Selon un récent rapport de l’ONU Femmes, “environ 736 millions de femmes âgées de 15 ans et plus ont subi au moins une fois des violences sexuelles et/ou physiques de la part d’un partenaire intime ou d’autres agresseurs”. À l’échelle mondiale, ce sont 51 100 femmes et filles qui sont tuées chaque année. Avec l’inauguration de ce centre national, le Sénégal entend accélérer ses efforts pour mettre fin à ce fléau..