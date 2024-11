La Division des investigations criminelles vient de procéder à une arrestation qui fera parler. Selon des sources judiciaires, le jeune frère de Doudou Ka a été arrêté par la police. Cette arrestation est intervenue aujourd’hui, dans la matinée.

Et, les policiers qui avaient déjà arrêté Sakory Ka dit Papis dans la matinée ont procédé, en début d’après-midi, à la perquisition du domicile familial de Doudou Ka à Nord Foire. Selon des sources judiciaires, Sakory Ka travaillait avec Jérôme Bandjaky qui lui fournissait “des gros bras” pour assurer la sécurité des domiciles de l’ancien ministre de l’économie de Macky Sall. A en croire des sources proches de l’ancien régime, Papis Ka qui était aussi l’homme de confiance de son grand frère avait, en de nombreuses reprises, fait appel aux services de Sniper avant de couper les ponts avec lui.

Certainement frustré par le fait que les frères Ka l’aient «abandonné» et décidé de travailler directement avec ses hommes, le Sniper Jérôme Bandiaky avait, en de nombreuses reprises, fait savoir que Doudou Ka et son clan l’avaient lâché. “Ils m’ont trahi.” Répétait-il à qui voulait l’entendre. Et c’est ce Jérôme Bandjaky arrêté par la DIC et qui a été trouvé porteur d’une arme sans autorisation qui a fait savoir aux policiers que “c’est Sakory Ka, le jeune frère Doudou Ka, qui lui a vendu un fusil mitrailleur.”

Fort de cette information, les policiers qui se sont rendus au domicile des Ka, dans le cadre d’une perquisition, ont saisi «un fusil» et «une arme de poing. » Selon les premières informations en possession de Kéwoulo, «ces armes avaient appartenu au père de Doudou Ka, un ancien commandant de Douanes décédé depuis plus d’un an. Et au décès du patriarche, les armes ont été enregistrées au nom de son fils, Papis, resté comme le gardien du temple. » Le jeune homme passera sa première nuit en garde à vue dans les locaux de la DIC.