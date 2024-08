La Direction de Sabodala Gold opérations (SGO) a pris acte de la décision des employés d’exercer leur droit à la grève. «Malgré la qualité du dialogue social et les efforts de toutes les parties pour trouver une issue favorable au préavis de grève transmis par vos délégués du personnel le 30 juin, la direction de Sabodala Gold Opération prend acte avec regret de la décision des employés d’exercer leur droit de grève en ce jour 1° août 2024 », a d’emblée indiqué le vice-président Chef des Opérations Sénégal, Lawrence Manjengwa.

Arguant ainsi que cette décision survient à un moment crucial pour le développement de notre mine, peu de temps après la mise en service de notre usine BIOX, indispensable pour notre avenir et la performance de notre outil de travail. Comme rappelé à plusieurs reprises, une grève compromettrait gravement notre production du deuxième trimestre 2024, pourtant plus que jamais essentielle pour atteindre nos objectifs annuels.

En réaction à ce mouvement d’humeur décrété hier vers 20 heures, des mesures ont été prises contre les travailleurs grévistes.

«En ma qualité de vice-président Chef des Opérations, je vous rappelle la sensibilité de la nouvelle usine BIOX qui requiert une attention particulière et une surveillance constante. Même si cette grève était de courte durée, tout arrêt de notre usine affecterait les équipements mais surtout les bactéries clés dans le processus d’extraction de l’or et il nous faudra des mois avant d’espérer un retour à l’activité normale. Tel que prévu par la réglementation en vigueur, toute participation au mouvement de grève suspend temporairement le contrat de travail et, par conséquent, les avantages associés, y compris le logement et les repas fournis par les camps de Sabodala et Massawa », a déclaré Lawrence Manjengwa, dans un document parcouru, ce jour.

Il fait savoir qu’en ‘’En aucun cas, l’exercice du droit de grève, ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats’’. «Par conséquent, informe-t-il, j’appelle tous les travailleurs grévistes à quitter leurs chambres attribuées pendant la durée de la grève ceci en application des dispositions prévues par le Code du Travail. Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des bus seront mis à disposition pour transporter le personnel gréviste vers leur lieu de résidence à partir de 07h00 (matin) le 02 août. Nous vous prions de bien vouloir libérer vos chambres et retourner les clés au bureau de votre superviseur de bloc/quad ».

Le vice-président chargé des opérations Sénégal de soutenir également que «les prochains jours seront décisifs pour envisager une reprise rapide des activités ». « Je crois fermement en notre capacité collective à trouver des solutions pérennes et satisfaisantes pour tous en poursuivant notre dialogue social. Je vous tiendrai informé de l’évolution de la situation et vous rappelle que ma porte reste toujours ouverte », a-t-il déclaré à l’endroit des grévistes.