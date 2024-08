Poussé à la sortie par l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr a repris le chemin de la Premier League pour rebondir. L’attaquant des Lions a choisi le club londonien, Crystal Palace pour se relancer. Un défi que l’ancien de Génération Foot veut relever.

‘‘Je suis très heureux d’être ici car Crystal Palace est un grand club. Merci au coach et au directeur sportif. Ils m’ont parlé de leur projet, et j’ai accepté parce que c’est un bon projet. Je vais travailler dur sur le terrain et en dehors du terrain pour l’équipe et pour les supporters également’’, promet-il.

Recruté l’été dernier par l’Om en provenance de Watford, Sarr a disputé 35 matchs, inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives avec le club phocéen. Une performance jugée insuffisante par les dirigeants du club qui l’ont obligé à partir.