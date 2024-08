Urgent: A Sabodala, les employés ont entamé une grève illimitée depuis ce soir et la direction a décidé de les expulser demain

Le silence des puits de mines de Sabodala ne sera pas perturbé ce soir. Depuis 20 heures et pour une durée illimitée, les employés ont décidé de quitter leurs postes pour une grève dont nul ne connait la durée. Pour sa part, la direction a pris acte de cette décision d’arret de travail et fait savoir que “les grévistes doivent quitter leurs logements demain à 7 heures.”

A l’origine du contentieux se trouve le non paiement des heures supllémentaires que les employés réclament à la société EndeAvour Mining. Et ces rappels concernent les périodes de 2021 à 2024. Aussi, les employés veulent voir réutudier “l’integration des avantages en nature et la prime de production dans le calcul de la gratuité et rappel depuis 2017.” Mais aussi “l’acceptation duv 2/2 selon des conditions à définir. Et, enfin pour les juniors, l’intégration des avantages à nature dans le calcul des forfaits et le rappel depuis 2021.” Pour rappel, fatigués de réclamer en vain des paiements d’heures supplémentaires depuis 2016, les syndicats avaient déposé un préavis de grève depuis le 30 juin. Et ce préavis a expiré le 30 juillet dernier avant que les employés ne décident d’aller en grève.

Face à cette sitiation de blocage, la direction de EndeAvour Mining a fait savoir qu’elle prenait acte de la décision de grève de tous ses employés. Toutefois, Mme Lawrence Manjengwa, la vice présidente en charge des opérations Sénégal a fait savoir que “des bus seront mis à disposition pour transporter le personnel gréviste hors des camps de résidence de Sabodala et Massawa à partir de 7H00, le 2 aout. Et a prié tous les employés grévistes de bien vouloir libérer leurs chambres et retourner les clés au bureau de (leur) superviseur de bloc/quad.”

Pour la direction de EndeAvour Mining, “en aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords imédiat.” De leur côté, les travailleurs ont fait savoir qu’ils ne bougeront pas du camp. Et cette sitiation conduira certainement à des affrontement demain….