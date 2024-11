Fadilou Keita est monté au créneau pour apporter des éclaircissements après que certaines personnes l’ont accusé d’avoir favorisé la transhumance.

Sur sa page Facebook, en tant que directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et directeur de campagne de Pastef, il a fait la part des choses en soulignant que « le PASTEF n’a pas enregistré de nouvelles adhésions », avant d’ajouter : « Il a, par contre, reçu plusieurs soutiens, notamment des élus et autres acteurs politiques du PDS, de l’APR, etc. »