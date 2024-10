Rationalisation des dépenses énergétiques: L’appel surprenant de la SENELEC aux clients

Dans un effort pour améliorer l’accès à l’électricité et promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’énergie, la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC) a lancé une initiative de sensibilisation, invitant les citoyens à éteindre certaines lampes non nécessaires pendant une période définie.

Ce jeudi 17 octobre 2024, à partir de 20h10, chaque Sénégalais est appelé à éteindre trois lampes non indispensables pendant 30 minutes. Sous le slogan : « Je dépense moins et d’autres auront accès à l’électricité », cette recommandation vise à encourager une prise de conscience collective face à la consommation d’énergie et à la nécessité d’une meilleure répartition de cette ressource vitale dans le pays.