L’Union européenne (UE) renforce son soutien à la lutte contre la migration irrégulière au Sénégal. Une enveloppe de 30 millions d’euros, soit environ 19,7 milliards de francs CFA, sera injectée dans cette bataille, a annoncé mercredi16 octobre, la Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, actuellement en visite au Sénégal.

Face à la persistance des départs irrégulières de jeunes Sénégalais vers l’Europe par la mer, cette initiative conjointe entre les autorités sénégalaises et européennes entend renforcer la prévention des départs irréguliers. « Un package de 30 millions d’euros a été approuvé sur demande des autorités sénégalaises pour contribuer à prévenir les départs irréguliers », a déclaré Jutta Urpilainen lors d’une conférence de presse à Dakar.

Sud Quotidien rapporte que ces fonds seront destinés à renforcer les capacités des autorités sénégalaises, notamment pour apporter secours et assistance aux migrants en danger, lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes, mais aussi sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme européen Global Gateway, qui vise également à autonomiser les jeunes à travers l’éducation, la formation et la création d’emplois. « L’UE s’associe avec le Sénégal pour permettre aux jeunes de mieux se former et d’accéder à des opportunités d’emploi », a précisé la Commissaire européenne.

Par ailleurs, cette visite a également permis d’aborder d’autres dossiers importants tels que la production vaccinale au Sénégal. Jutta Urpilainen a annoncé un nouveau don de 25 millions d’euros en complément au financement initial du projet Madiba, une usine de fabrication de vaccins et médicaments au Sénégal, visant à développer les compétences, les qualifications et la recherche.