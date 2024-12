Chronique : Les points Focus de la loi sur la protection des sources médiatiques

Le secteur des medias au Sénégal est basé sur un cadre juridique qui garantit la liberté de la presse tout en régulant son fonctionnement pour préserver l’ordre public et protéger les droits des citoyens. En général, ce régime repose sur des principes démocratiques mais inclut également certaines restrictions pour éviter des abus.

La loi qui encadre la presse au Sénégal est principalement la Loi n° 2017-09 du 17 mars 2017 relative à la presse et à la publication. Cette loi remplace la loi précédente (Loi n° 96-04 du 22 mars 1996) et fixe les règles applicables aux médias, qu’ils soient imprimés, audiovisuels ou numériques.

Les principales caractéristiques du régime de la presse au Sénégal :

Liberté de la presse : La Constitution du Sénégal, adoptée en 2001 et modifiée plusieurs fois, garantit la liberté de la presse comme un droit fondamental (article 8). La presse est libre d’exprimer ses opinions, et l’État ne peut exercer de censure préalable.

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) : Cette autorité indépendante est chargée de réguler les médias audiovisuels au Sénégal (radio et télévision). Il veille à garantir une information pluraliste, respectueuse de la déontologie professionnelle.

Le Code de la presse : Il régule les pratiques et la déontologie des journalistes, en mettant en place des principes de responsabilité et des règles concernant les droits d’auteur, la diffamation, et la protection des sources.

Les infractions et sanctions : Le régime de la presse au Sénégal prévoit des sanctions en cas de violation de certaines règles, comme la diffamation, l’incitation à la violence, ou l’atteinte à l’ordre public. Toutefois, ces sanctions doivent respecter les principes de proportionnalité et d’égalité devant la loi.