Les chronique du doyen: Les valeurs et attitudes d’un leader du Jub Jubal Jubanti

L’ Efficacité personnelle comprend la compétence (aptitudes techniques, savoir , savoir-faire) et les compétences humaines (habiletés sociales, savoir être, intelligence relationnelle). Le leader efficace doit savoir: Communiquer, transmettre une vision, susciter l’enthousiasme et l’engagement d’autrui. Assumer la critique, l’incompréhension de son entourage, dans la prise de décisions impopulaires.- Rechercher la reconnaissance afin d’être sollicité dans les situations difficiles. Devenir capable de se libérer des liens affectifs.

Ne pas laisser le hasard décider à sa place. Se concentrer sur les objectifs en gardant en tête, la stratégie. Choisir et adopter ses mécanismes d’influence. Prendre en compte les intérêts des personnes. Reconnaître les talents et la contribution de ses collaborateurs. Les Leaders efficaces sont les partisans du renoncement. Ils se sacrifient à leurs missions et à leur organisation. Ce qui leur donne force et concentration. Et un aguerrissement mental: patience, positivisme et honnêteté. Développement personnel.

Ismaeala Mbaye