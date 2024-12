Les chronique du doyen: Les secrets pour vaincre, s'imposer et réussir

Ignorer le problème ou jouer à faire semblant est plus facile et agréable mais cela n’est pas la solution. Il faut agir et maintenant. Ne jamais se victimiser, ni blâmer autrui, mais mettre la focale sur ce qui importe: s’appliquer avec enthousiasme et créativité à résoudre le problème. Surtout ne jamais abandonner. Si nous jouons les fragiles, les pensées négatives nous dominent et nous seront incapables de nous améliorer. La vie est parfois frustrante. Souvent nous connaissons nos problèmes parfois même les solutions possibles. Mais on se dit agir c’est risqué, c’est trop tôt, on peut échouer etc…

On pense souvent que le monde tourne à notre guise. Hélas. Ceux qui abordent les problèmes avec un mental gagnant (libre initiative et énergie positive) s’en sortent mieux. Ceux qui sont frustrés de n’avoir pas atteint leurs objectifs ne doivent pas rester à se plaindre et à ne rien faire. Ils seront toujours à la même place faute de n’avoir pas essayé d’agir. Les grands personnages ont tjrs affronté les problèmes dans des circonstances plus difficiles. Et ils ont réussi. Si nous voulons atteindre nos objectifs , un seul chemin :

Répondre au problème par l’action adéquate. Agir avec:

-Persévérance.

-Action cohérente et réfléchie

-Pragmatisme.

-Créativité

Vigilance pour saisir le moment opportun.

-Résilience.

L’obstacle est le chemin ; l’art de transformer les épreuves en victoire.

Ismaeala Mbaye