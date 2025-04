Lors d’un entretien accordé à des journalistes de la presse nationale ce vendredi 4 avril, le Président Diomaye Faye a abordé la question de la situation des Sénégalais vivant à l’étranger, en particulier en Mauritanie. Dans ses déclarations, le président a souligné qu’il considère comme un devoir de s’occuper de ses compatriotes où qu’ils soient dans le monde, et il a réaffirmé son engagement à protéger tous les Sénégalais, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Le Président Diomaye a rappelé que le Sénégal a toujours entretenu des relations respectueuses avec la Mauritanie, pays voisin. Et il a souligné l’importance de maintenir des rapports harmonieux entre les peuples des deux nations. “Nous avons des relations très proches avec la Mauritanie, et nous continuerons de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations”, a-t-il précisé.

En ce qui concerne les Sénégalais vivant en Mauritanie, mais aussi dans d’autres pays, le Président Diomaye a lancé un appel ferme au respect des lois et règlements des pays d’accueil. “Si vous êtes dans un pays et qu’on vous demande de chercher des cartes de séjour, il faut en chercher ou bien aller dans un autre pays où on ne vous le demande pas”, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le respect des règles locales est essentiel pour éviter toute forme de conflit ou de malentendu.