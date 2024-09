Programme des « 100.000 Logements » : Momath Talla Ndao annonce la création de l’ordre des urbanistes

Parmi les priorités du gouvernement en matière d’urbanisme, figure le fait de doter les villes de documents de planification urbaine, a assuré le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao.

Le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement signale que la « restructuration » du programme public de construction de 100.000 logements fait partie des priorités du gouvernement.

« C’est un programme que nous avons trouvé sur place, qui n’a pas donné les résultats escomptés », a-t-il dit en parlant du programme de construction de 100.000 logements sociaux.

Momath Talla Ndao affirme travailler en même temps à la « rénovation du cadre urbain, du cadre de vie et des dispositifs règlementaires [prévus] contre les déchets et les encombrements ». Le secrétariat d’État à l’Urbanisme et au Logement compte mettre en place un ordre national des urbanistes, selon M. Ndao.

Momath Talla Ndao juge nécessaire, par ailleurs, d’« harmoniser » et de « faire respecter la règlementation » qui encadre l’urbanisme.