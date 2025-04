Programme d’aide financière: Le FMI retient ses fonds et demande des chiffres clairs sur les finances publiques

Le Fonds monétaire international (FMI) entamera des discussions sur un nouveau programme d’aide avec le Sénégal une fois l’audit des finances publiques, commandé par les autorités, finalisé. C’est ce qu’a annoncé mardi Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, lors d’une visite à Dakar.

Suspension du programme actuel

Le programme en cours, d’un montant de 1 180 milliards de francs CFA (1,8 milliard d’euros), est suspendu depuis septembre 2024. Les nouvelles autorités, au pouvoir depuis un an, ont révélé des irrégularités dans les données financières de l’ex-président Macky Sall (2012-2024), dont une “dette cachée” estimée à 4 165 milliards de francs CFA (7 milliards de dollars). Un rapport de la Cour des comptes, publié en février 2025, indique que la dette publique atteint 99,67 % du PIB, bien au-dessus des chiffres officiels précédents, avec un déficit budgétaire de 2023 réévalué à 12,3 %, contre 4,9 % annoncé.

Clarifications nécessaires

Après une mission fin mars pour évaluer la situation, les réformes envisagées et l’aide potentielle, le FMI a confirmé des “déclarations erronées significatives” sur les déficits et la dette entre 2019 et 2023. “Nous avons besoin de plus de clarté, notamment sur les indicateurs erronés”, a déclaré M. Selassie à la presse. “Avant de discuter d’un soutien financier, nous devons résoudre ce problème et comprendre les priorités du gouvernement pour un nouveau programme.” Il attend les chiffres définitifs du gouvernement dans les prochaines semaines.

Une dette à confirmer

Interrogé sur les 4 165 milliards de francs CFA (7 milliards de dollars) de “dette cachée”, M. Selassie a répondu : “Ce sont les comptes du gouvernement. À lui de les confirmer.” En visite à Dakar depuis dimanche, il a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l’Économie Abdourahmane Sarr et le ministre des Finances Cheikh Diba.