Le Grand Théâtre National présente son programme trimestriel

Dans le cadre de la présentation de son programme du trimestre Avril, Mai et Juin ,le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose a organisé une conférence de presse ce vendredi 11 mai 2025.

Depuis 3 ans maintenant, chaque trimestre, la structure présente ses activités au grand public. Suite à la signature de partenariats avec des entités comme la chine et l’institut Français du Sénégal, les dirigeants du grand théâtre promettent un programme inédit où la danse, la musique , le cinéma, le sport, seront parmi les activités fards offertes au public. On parle aussi de conférences sur les langues nationales et de comédie avec la journée international du rire, une première au Sénégal.

Pour le directeur artistique Samba Dieye, le grand théâtre veut revenir à son ambition première en se focalisant sur les problématiques de la culture. A travers la culture, faire revivre les valeurs qui se perdent au fil du temps et qui déculturalisent notre société. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, la structure compte sur les collaborations et les partenariats avec l’extérieur pour un partage d’expérience et de savoir-faire, gage de diversité.