Préparatifs du Grand Magal de Touba : Plus de 118 agents du service d’hygiène en place

En préparation du Grand Magal de Touba prévu pour le 23 août prochain, 119 agents du Service d’hygiène ont été déployés dans cette cité religieuse, a révélé le capitaine Elhadji Niass, chef de la Brigade régionale d’hygiène de Diourbel.

Lors du lancement de la campagne de couverture sanitaire, en présence des autorités administratives et locales, le capitaine a décrit les ressources mobilisées : une logistique roulante comprenant 19 pick-up, 3 camions, un bus, et de nombreux équipements motorisés et manuels, pour garantir des interventions efficaces.

Également présent, l’adjoint du sous-préfet de Ndame, Mamadou Mansour Niang, accompagné de membres du comité d’organisation du Grand Magal, a assisté à la cérémonie. Elhadji Niass a précisé que les efforts cibleront les mosquées, les résidences, les sites d’hébergement, les concessions et les artères principales de la ville.

Le chef de la Brigade régionale de Diourbel a noté une amélioration significative de la logistique roulante et des équipements pour le saupoudrage cette année. La quantité nécessaire de produits pour les opérations sanitaires a été fournie par le niveau central, avec un soutien supplémentaire de la mairie de Touba, assurant ainsi une couverture complète des besoins.