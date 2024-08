Thiès : giflée par son mari, la septuagénaire demande le divorce

Le couple Sall, marié depuis 40 ans, lave son linge sale à la barre du Tribunal de Thiès. D’après le récit de L’Observateur, la goutte d’eau qui a fait débordé le vase est une gifle que l’époux, M. Sall, âgé de 76 ans, a administrée à F. Wade, âgée de 70 ans.

Face au juge, la plaignante a accusé son mari polygame de la violenter depuis qu’il a épousé d’autres femmes. « Depuis des années, mon époux me fait vivre l’enfer. Il ne cesse de me violenter. Il m’injurié et s’acharne sur mes enfants pour un rien. Il nous prive de paix. Je n’en peux plus. Je demande le divorce », a-t-elle déclaré, face au juge.

Lors de leur dernière dispute, rapporte le journal, « à son retour à la maison, le mari [qui était partie chez sa deuxième épouse] a trouvé que la première femme avait fermé leur chambre à clé. Il l’a alors giflée avant de défoncer la porte».

Seulement, poursuit la source, le même soir,, appelé au secours par sa soeur, le nommé M. Wade, âgé de plus de soixante ans, sera également blessé (coups de poing reçus au visage) par son beau-frère. Celui-ci, conscient des risques encourus, s’empresse de porter plainte pour violence et voie de fait. Ce sera plainte contre plainte car, indique L’Observateur, le blessé, muni d’un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours, a saisi à son tour la police.

Les deux beaux frères seront ainsi arrêtés. Le septuagénaire a reconnu les faits qui lui sont reprochés, soutenant que le sexagénaire l’a attaqué à son domicile. Le juge les a déclarés tous les deux coupables et les a condamnés, chacun, à un mois avec sursis, et à payer respectivement 500 000 F CFA et 200 000 en guise de répétition pour chacune des parties, conclut le quotidien d’information.