Port du voile dans le privé catholique : l’arrêté de rappel sera partagé

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a beau éviter le sujet, celui-ci s’impose à chacune de ses sorties en vue de la rentrée des classes, qui se tient ce lundi 7 octobre. Il a une nouvelle fois déployé son numéro d’équilibriste dans L’Observateur du jour.

À son intervieweur qui semblait vouloir établir le lien entre la controverse sur le port du voile dans le privé catholique et l’arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la Constitution, il a servi des considérations de principe. «L’arrêté est déjà disponible. Demain [aujourd’hui, lundi 7 octobre], les Inspections d’académie et les [autres] services vont ouvrir avec cet arrêté. Je vais le partager d’abord avec ces acteurs de l’éducation», a d’abord répondu le ministre de l’Éducation, interpellé sur les nouveautés du texte.

Guirassy de poursuivre : «Il n’y a rien de fondamental. C’est juste un rappel des dispositions de la Constitution, un rappel du vivre ensemble, de l’acceptation de l’autre. C’est aussi un rappel du renforcement de la cohésion nationale et de l’acceptation des différences. Surtout, c’est demander aux différents règlements intérieurs de se conformer à ces principes-là.»

Le ministre n’a pas manqué de s’agacer : «Je ne sais pas pourquoi les gens veulent transformer la chose positive en chose négative. La chose positive, c’est que les différences soient acceptées, mais aussi que l’activité pédagogique et scolaire soit au-dessus de tout, parce que nous sommes dans une école. Il ne faut pas que les différences piétinent ou empêchent d’être performant.»

Le sujet est sensible. Il pourrait parasiter la rentrée des classes, voire l’année scolaire qui s’ouvre. Car, en réaction à la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, laissant entendre que l’interdiction du port du voile dans des écoles du privé catholique ne sera plus acceptée, manifestement prétexte de l’arrêté en question, le Conseil national du laïcat (Cnl) a bandé les muscles. «Nous invitons le chef du gouvernement à faire montre de plus de respect et de considération à l’endroit de l’enseignement privé catholique basé sur les valeurs évangéliques. Les menaces sont inopérants, ll’Église ne connaît pas la peur», a clamé le président du Cnl, Dr Philippe Abraham Birane Tine.