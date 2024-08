C’est une histoire qu’on a de la peine à croire. En tout cas, un être sain d’esprit dirait tout de go qu’elle est à dormir debout. Et pourtant, l’homme qui l’a racontée au site Camerounweb soutient qu’elle s’est réellement passée. Mais quelle est donc cette histoire?

Il s’agit, en réalité, d’une troublante expérience vécue par un ancien journaliste, devenu préposé à la morgue dans un hôpital. Selon son récit, les morts lui parlaient et demandaient toutes sortes de choses.

« En me retournant, tous les cadavres étaient immobiles et allongés… »

« La première nuit, j’ai tenu la garde de 19 h jusqu’à 00 h, sans rien sentir. Quand je suis sorti prendre de l’eau dehors, j’ai senti un bruit derrière moi, dans la morgue. La lumière était bien allumée. J’ai voulu avancer et derrière moi, j’ai senti comme si quelqu’un avait touché ma chemise. En me retournant, tous les cadavres étaient immobiles et allongés. Une fois dehors, j’ai entendu à l’intérieur des voix des personnes qui se parlaient entre elles. “J’ai faim” ; “je connais celui qui m’a tué” ;0 “au revoir mon ami, demain sera mon enterrement” ; “ce morguier semble être novice”. J’ai couru à toutes jambes vers l’administrateur de l’hôpital et les médecins (pour leur signaler ce que j’avais entendu). Dès qu’on est rentré à l’intérieur de la morgue, tous les cadavres étaient allongés, chacun à sa place. Mes supérieurs m’ont traité de détraqué mental avant de se retourner » à leurs occupations, raconte l’ancien journaliste.

« Un autre cadavre qui était mort par accident, m’a demandé d’aller lui chercher de la bière dans la buvette… »

Ce n’était que le début de son “calvaire”, puisqu’aux environs de 2 h, alors qu’il buvait de l’eau dehors, il dit avoir entendu des « rires sarcastiques dans la morgue ». « Dès que je suis entré, j’ai trouvé tous les cadavres debout. Le plus vieux d’entre eux s’est mis à m’appeler par mon nom en me demandant de l’eau à boire. Un autre cadavre, qui était mort par accident, dont toutes les côtes étaient fracassées, m’a demandé d’aller lui chercher de la bière dans la buvette située en face de l’hôpital. J’étais terrifié et j’ai vu tous les cadavres sortir pour boire de la bière », raconte le préposé à la morgue.

A son réveil à 5 h, il dit avoir remarqué que tous les cadavres étaient couchés et à leur place. Au bout d’un certain temps, l’ancien journaliste dit avoir abandonné ce travail.