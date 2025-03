4 mars à travers l'histoire du Sénégal: Entre mémoire et héritage

Chaque date est une page de l’histoire, un témoin du passé qui éclaire notre présent. Le 4 mars, au fil des décennies, a vu se dérouler des événements marquants qui ont façonné le Sénégal, entre décisions politiques, figures emblématiques et moments de résistance. Plongeons ensemble dans ces fragments de mémoire qui rappellent la richesse de notre héritage national.

04 MARS 2022

Le Sénégal vote en faveur d’une résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU visant à créer une commission d’enquête internationale indépendante à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

Deux jours plus tôt, le 2 mars, le pays s’était abstenu lors du vote de la première résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement son recours à la force contre l’Ukraine et retire sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien.

04 MARS 2020

Décès tragique de Serigne Abdourahmane FALL Tilala, guide religieux de la communauté nationale des Maures du Sénégal, dans un accident de la route près de Khombole. Son épouse et son chambellan périssent également dans l’accident alors qu’ils se rendaient au Magal de Porokhane.

04 MARS 2016

Disparition à Paris, à l’âge de 90 ans, de Louise Marie MAES, veuve du professeur Cheikh Anta Diop.

Docteure d’État en géographie humaine, elle est l’auteure d’une vingtaine de publications consacrées à l’évolution de la population, de l’économie et de la société de l’Afrique noire. En 1999, elle publie “Afrique Noire : démographie, sol et histoire”.

04 MARS 1981

Le personnel du Service National de l’Hygiène est doté d’un statut paramilitaire et soumis à la même discipline ainsi qu’aux mêmes principes de commandement que les personnels de la Douane, de la Police et de l’Administration pénitentiaire.

04 MARS 1975

Décès à Paris, à l’âge de 46 ans, d’Alioune FALL, premier PDG de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal (ORTS).

Diplômé de la section supérieure de journalisme de l’École des Langues orientales de Paris, il jouissait déjà d’une grande expertise lors de la décolonisation et a contribué au lancement des médias dans plusieurs États africains. Il était le père de la journaliste Dié Maty FALL.

04 MARS 1962

Pose de la première pierre de l’église Notre-Dame du Cap-Vert à Pikine par le révérend père Fernand BUSSARD, administrateur de l’archidiocèse.

Le projet de construction, préparé depuis 1955 par le révérend père Jacques BERTRAND, avait été décidé en 1958 et confié aux Grands Travaux de l’Est. L’église fut bénie le 30 décembre de la même année.

04 MARS 1932

Lancement des travaux de construction de la Grande Mosquée de Touba sous le khalifat de Serigne Mouhamadou Moustapha MBACKÉ, premier Khalife général des Mourides.

04 MARS 1858

Bataille de Niomré entre les résistants du Ndiambour et les troupes coloniales françaises parties de Saint-Louis le 2 mars.

Le conflit, qui dura jusqu’au 12 mars, éclata après le refus de Serigne Niomré d’extrader le prince du Walo, Sidya DIOP, réfugié dans le Ndiambour. Ce refus, motivé par la solidarité musulmane, provoqua l’ire du gouverneur Louis FAIDHERBE. La bataille fit des centaines de morts et prisonniers parmi les guerriers du Ndiambour, ainsi que plusieurs dizaines de tués ou blessés du côté français.

04 MARS 1849

Pierre Auguste Eugène AUMONT, capitaine de frégate, prend ses fonctions en tant que commandant particulier de Gorée.

Le 1er novembre 1854, un décret créera la colonie de Gorée et ses dépendances (comptoirs des Rivières du Sud, de la Côte d’Or et du Gabon), distincte administrativement de la colonie du Sénégal (Saint-Louis et le fleuve). La nouvelle colonie sera dirigée par un Commandant Supérieur.